В Австрии правительство интенсивно готовится к возможному блэкауту.

Об этом рассказала Министр обороны Клаудия Таннер в интервью Welt. По ее словам, вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях Европейского Союза в ближайшем будущем очень высока.

«Вопрос не в том, придет ли он, а в том, когда он придет. Риск широкомасштабного отключения электроэнергии снова значительно увеличился в результате войны в Украине: для Путина хакерские атаки на западные энергосистемы являются средством гибридной войны. Мы не должны делать вид, что это всего лишь теория. Мы должны подготовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и Европе», — заявила Таннер.