Австриец Доминик Тим обыграл представителя Германии в финале US Open

Австриец Доминик Тим обыграл представителя Германии Александра Зверева в финале US Open. Встреча завершилась со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) в пользу 27-летнего австрийца, сообщает ТАСС.

Впервые с US Open — 2016, который выиграл швейцарец Стэн Вавринка, победу на турнире серии Большого шлема одержал не Новак Джокович, Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Прошлогодний победитель турнира Надаль пропустил Открытый чемпионат США из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, Федерер не вернется в тур до 2021 года по состоянию здоровья. Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче четвертого круга.

Тим занимает третье место в мировом рейтинге. В его активе 17 побед на турнирах под эгидой организации. Австриец впервые выиграл турнир серии Большого шлема. Ранее он дважды выходил в финал Roland Garros (2018, 2019) и один раз играл в решающем матче Australian Open (2020).

Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 11 побед на турнирах под эгидой организации. Он впервые вышел в финал турнира серии Большого шлема. Ранее его высшим достижением являлась полуфинальная стадия Australian Open (2020).

US Open в 2020 году проходил без зрителей по причине пандемии коронавируса. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.