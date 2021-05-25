Австралия временно закроет свое представительство и посольство в Афганистане в свете предстоящего вывода международного воинского контингента из этой страны. Об этом во вторник сообщил глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

«Австралия в качестве временной меры вернется к [существовавшей ранее] модели дипломатического присутствия в Афганистане. Наше представительство и посольство в Кабуле закроются 28 мая, и регулярно посещать страну будут сотрудники МИД Австралии, расквартированные в сопредельных государствах», — указал премьер-министр в своем заявлении.

Моррисон подчеркнул, что данная мера является временной, и Австралия возобновит свое дипломатическое присутствие в Афганистане, как только «позволят обстоятельства». «Вывод международных и, следовательно, австралийских вооруженных сил из Афганистана окажет [негативное] влияние на обстановку в стране, и <…> мы не сможем обеспечить безопасные условия для работы дипмиссий», — отметил глава правительства.

Также он заявил, что Австралия по-прежнему продолжит помогать Афганистану поддерживать мир и стабильность. «Наши обязательства в части оказания гуманитарной помощи афганскому народу будут выполнены в ближайшие годы в полном объеме, в том числе обязательства по инвестированию в следующие три года 200 млн австралийских долларов ($154,7 млн) в программы экономического развития», — сообщил глава правительства.(ТАСС)