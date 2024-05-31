Австралия планирует выделить Украине $20,5 млн на закупку энергоносителей и предметов первой необходимости. Об этом заявила глава министерства иностранных дел Пенни Вонг, передает ТАСС.

«Правительство направит 31 млн австралийских долларов ($20,5 млн) на решение энергетических и гуманитарных проблем на Украине», — отмечается в сообщении МИД.

Вонг уточнила, что помощь будет направлена «на удовлетворение первоочередных потребностей в электроэнергии и поддержку народа Украины».

Министр отметила, что $13,3 млн пойдут на «обеспечение украинцев теплом и электроэнергией». $6,6 млн предназначены для закупки предметов первой необходимости для женщин, детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Еще $663,7 тыс. Австралия собирается перевести Партнерству ООН по правам инвалидов (UNPRPD) для реабилитации служащих Вооруженных сил Украины, получивших ранения.