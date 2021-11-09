Пока Азербайджан отмечает День Победы, проигравшая в 44-дневной войне Армения беснуется. Азербайджанская армия вынудила оккупанта покинуть наши земли, но во многих воспалённых армянских умах все еще живет мысль о реванше. Этим и пользуются различного рода проходимцы, пытающиеся завоевать популярность.

Одним из них является российский певец Авраам Руссо. Азербайджанская пресса достаточно писала об этом одиозном певце, который отплатил черной неблагодарностью своему благодетелю Тельману Исмаилову. Оставшись без финансовой поддержки, Руссо долгое время ищет спонсоров, обратив свой взор и протянутую ладонь в сторону армянской диаспоры. Он даже прельщал потенциальных спонсоров проведением концерта в Карабахе. Но на протяжении долгого периода никто не спешит осыпать деньгами бывшего официанта, переквалифицировавшегося в низкопробного певца.

Руссо много лет подряд заявлял о планах дать концерт в Карабахе, но что-то ему мешало сделать это. Видимо одного заявления Руссо о том, что он армянин, недостаточно для поездки в Карабах. Ему был необходим более действенный стимул в виде звонкой монеты, но этого певцу никто не предлагал. Но гражданин сразу четырех стран — России, Канады, США и Армении, не отчаивается и время от времени навязчиво напоминает о себе. Как это и сделал он на днях в ходе визита в Ереван. Певец заявил, что записал песню, посвященную Карабаху. А для пущей эмоциональности он еще и заявил о том, что «Карабах является армянской территорией». Но сделал он это заявление с присущей ему глупостью.

«Все на свете должно основываться на правде. Если Тигранакерт в Нагорном Карабахе был основан две тысячи лет назад армянским Царем Тиграном, то это армянская территория и незачем присваивать ее», — заявил он.

Этим Руссо решил подогреть симпатии к себе, а также необоснованные притязания Армении на Карабах, который является неотъемлемой частью Азербайджана. Но озвучивая эту глупость, он поставил себя в неловкое положение. Ни в одном из существующих письменных источников не имеется никаких сведений о нахождении земель Карабаха в составе созданного царем Тиграном кратковременного государства. Только один этот факт доказывает, что создание им какого-либо поселения в этой области также было невозможно.

В первоисточниках и исторической литературе (в том числе в работах армянских авторов) местонахождение города Тигранакерта дается достаточно точно. Современник Тиграна греческий географ Страбон писал, что «….Тигран близ Иберии, между этим местом и Зевгмой над Евфратом построил город. Он переселил сюда население 12 разграбленных им греческих городов и назвал город Тигранакертом. Однако воевавший с Митридатом Лукулл прибыл сюда ещё до завершения строительства города. Лукулл не только отпустил население в свои родные места, но и разрушил построенный до половины город, оставив на его месте только небольшое селение» (Страбон. География. Пер. Г.А.Стратановского. Изд. «Наука», 1964, XI, 14, 15).

Из вышеприведенного текста ясно, что город Тигранакерт начали строить в Северной Месопотамии. Согласно летописцу Плутарху, население Тигранакерта состояло из разных народов, насильственно переселенных сюда из различных мест. То есть, в Тигранакерте жили даже не армяне.

Хотя армянская пропаганда утверждает, что царь Тигран, который, кстати, не был армянином, основал несколько Тигранакертов, историческая наука доказывает, что этот город был единственным и располагался в Северной Месопотамии.

Что касается расположенного якобы в Карабахе «Тигранакерта», то азербайджанские ученые с легкостью вывели армянских фальсификаторов на чистую воду. Средневековую крепость Шахбулаг, построенную основателем Карабахского ханства Панахали ханом, армянские фальсификаторы объявили «Тигранакертом».

Но это не смущает Руссо, заявляющего о том, что каждая нация должна соблюдать свои традиции, знать историю и уважать друг друга. Кто бы говорил это?! Уважал бы Руссо самого себя, то не стал бы изгоем в российском шоу-бизнесе…