Авиация ВВС Азербайджана провела летно-тактические учения с боевой стрельбой

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020-й год, проведены летно-тактические учения с боевой стрельбой фронтовой и армейской авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

Об этом сообщили  в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках учений, проведенных с целью усовершенствования боевых навыков военных пилотов, летчики боевой авиации ВВС выполнили практические стрельбы.

Пилоты, преодолевая средства ПВО и используя рельеф местности, выполнили маневрирование на разных высотах, и провели бомбардировку боевых позиций условного противника.

Кроме того, были поражены командные и наблюдательные пункты, огневые позиции артиллерии, наблюдательные посты, а также одиночные и групповые цели, имитирующие бронетехнику условного противника.

В ходе учений летчики также провели воздушную разведку с определением координат наземных целей условного противника.

| 2020-06-01T14:53:40+04:00 1 июня 2020, 16:11|12345 (Пока оценок нет)
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