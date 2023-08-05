Главная авиакомпания Туркменистана приняла решение продлить запрет на полеты в Москву до 28 октября. Ранее компания приостановила рейсы из Ашхабада в Москву до 22 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что авиакомпания «Туркменистан» с 8 августа по 28 октября 2023 года приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Полеты в Россию будут выполняться по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад

«Пассажирам имеющим авиабилеты по направлению Москва — Ашхабад необходимо самостоятельно прибыть в Казань за три часа до вылета согласно даты и времени указанным в авиабилете», — говорится в сообщении.