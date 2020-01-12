Авиабаза недалеко от Багдада подверглась обстрелу

Иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ВС Ирака, согласно которому по базе были нанесены восемь ударов реактивными снарядами.

По предварительным данным, ранения получили четыре иракца, среди которых минимум два военнослужащих.

Как передало агентство dpa со ссылкой на полицию в провинции Салах-эд-Дин, удары были нанесены по взлетной полосе и по зоне въезда на базу. (DW)

| 2020-01-12T23:01:24+00:00 13 января 2020, 03:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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