«Аталанта» вышла на 2-е место в Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 1:0 обыграла «Болонью». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».

Как передает «Чемпионат», обслуживал матч арбитр Федерико Ла Пенна, ассистировали судьи на линиях Энрико Кальяри и Лоренцо Гори.

Единственный гол был забит в середине второго тайма — на 62-й минуте автором забитого мяча стал Луис Мурьель, ему ассистировал Дуван Сапата.

«Аталанта», набрав 74 очка, поднялась на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Болонья» (43) — на десятом месте. Лидером турнира является туринский «Ювентус» (80).

В следующем туре «Аталанта» на выезде встретится с «Миланом». «Болонья» дома сыграет с «Лечче». Матчи состоятся 24 июля.