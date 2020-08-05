Астероид размером с футбольное поле летит к Земле

Вечером 5 августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1, диаметр которого составляет, по оценкам специалистов, от 84 до 190 метров, сообщает НТВ.

В 19:35 по московскому времени (20.35 по бакинскому) небесное тело пролетит мимо планеты на расстоянии около четырех миллионов километров. Для сравнения: Луна находится в семь раз дальше.

В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2137 году.

2009 PQ1 был открыт в 2009 году. Относится к группе «Аполлонов». Это астероиды, чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны.