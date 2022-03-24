Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, отбывающий наказание в лондонской тюрьме Белмарш, сыграл свадьбу со Стеллой Моррис, сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, церемония бракосочетания прошла в присутствии двух свидетелей и четырех приглашенных гостей. Ассанж был одет в шотландский килт, а платье для Моррис было создано модельером Вивьен Вествуд, сторонницей Ассанжа, на фату были нанесены надписи, сделанные от руки. У пары уже есть двое детей — Габриэль и Макс, они также были на свадебной церемонии.

К зданию тюрьмы также пришли активисты. Моррис произнесла речь, в которой заявила, что ее избранник — «самый удивительный человек в мире, и он должен быть свободен».

Моррис рассказывала, что познакомилась с Ассанжем в 2011 году, начала встречаться с ним в 2015 году и, когда 50-летний австралиец укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, родила ему двух детей. (Газета.Ру)