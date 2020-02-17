Асад заявил, что сирийцы полны решимости освободить свою страну от террористов

Народ Сирии полон решимости освободить всю сирийскую территорию от терроризма. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в воскресенье президент республики Башар Асад, принимая в Дамаске спикера иранского парламента Али Лариджани.

«Враждебные Сирии государства пытаются защищать террористические банды, которые удерживают в качестве заложников мирных граждан и используют их в качестве живого щита», — отметил Асад. По словам президента, подобная ситуация в провинции Идлиб, контролируемой бандформированиями, более неприемлема для Дамаска. «Под угрозой находится жизнь и безопасность сирийских граждан», — сказал он.

| 2020-02-16T22:13:01+00:00 17 февраля 2020, 06:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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