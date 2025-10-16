Израиль не окончил борьбу и полон решимости достичь ликвидации ХАМАС. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в день памяти жертв атаки 7 октября 2023 года, пишет РИА Новости.

«Мы обязаны вернуть всех похищенных, до последнего. Сыны, отдавшие свои жизни в бою, являются краеугольными камнями, на которых построено государство Израиль. Они боролись за достижение всех целей войны, и мы достигнем всех целей войны», — сказал израильский премьер.

Он добавил, что победа «будет определять нашу жизнь долгие годы».