Азербайджан полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахском регионе жителей армянского происхождения как равноправных граждан, обеспечив им права и свободы, предусмотренные Конституцией Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявления пресс-секретаря президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля о ситуации в регионе.

Было отмечено, что Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения двумя странами суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга.

Азербайджан, помимо демонстрации приверженности всем этим направлениям, в контексте продолжающихся военно-политических провокаций армянской стороны сохраняет за собой право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и другими универсальными документами международного права.