Некоммерческая художественная организация YARAT осуществляет набор волонтеров по программе Art–волонтер с целью реализации творческого потенциала у молодых и креативных людей.

Как сообщает #, помимо участия в проектах успешно прошедшие обучение волонтеры смогут проявить себя в различных областях искусства, таких как кино, литература, театр, музыка, а также получить незаменимый опыт и знания в сфере современного искусства.

Помимо этого, волонтеры YARAT получат возможность общения с известными личностями мира современного искусства. Для желающих пройти программу предусмотрен возрастной ценз от 18 до 35 лет. Кандидаты должны обладать творческим мышлением, уметь работать в команде.

Программа рассчитана на 3 месяца. Заявки от желающих принимаются до 1 декабря.

Организация YARAT была основана художником Аидой Махмудовой в 2011 году. Сегодня YARAT включает в себя Центр современного искусства, Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, проектное пространство ARTIM, студию ARTIM Lab, обширные общественные и образовательные программы.

Центр современного искусства YARAT расположен в переоборудованном военно-морском здании советской эпохи площадью 2000 м², открыт в марте 2015 года и является основным выставочным помещением организации.

В октябре 2015 года YARAT открыл ARTIM – центральное, доступное и динамичное пространство в старом городе Баку. Ежегодно в нем проводится несколько мелкомасштабных проектов, а также ARTIM Lab–программа, позволяющая молодым художникам принимать участие в семинарах и ежедневной студийной практике для генерирования новых идей и работ.

В 2016 году YARAT запустил обновленную программу стажировки, направленную на развитие молодых азербайджанских голосов и новых художников мирового уровня. Акцент делается на новые, инновационные практики и художников, заинтересованных в регионе. В программе стажировки в студии YARAT ежегодно участвуют 6 художников мирового уровня и 4 местных художника.