Армянские «фейкометы»

Фантазия и воображение армянских СМИ или проармянских российских СМИ не имеют границ. Вот, к примеру, на проармянском сайте (realtribune.ru/news/news/3439?utm_source=politobzor.net) была опубликована статья, в которой говорилось о том, что, якобы, «Zerkalo.az косвенно признается, что израильские БПЛА, тем не менее, были запущены с территории Азербайджана в Ирак» ссылаясь на материал «Готов ли Азербайджан к обострению отношений между США и Ираном».

Начнем с того, что официальный Баку выразил соболезнование в связи с убийством Касема Сулеймани. О каких беспилотниках может идти речь не совсем понятно. Это получается, Азербайджан предоставляет США возможность для атаки на Сулеймани, а потом сам же соболезнует? Понять логику армянских СМИ сложно. Разве США, который имеет по всему Ираку множество военных баз разного назначения нуждается в азербайджанских базах?

С другой стороны, если допустить подобный сценарий, то эти беспилотники должны были лететь через территорию Ирана. Получается, что иранские ПВО не заметили эти беспилотники? По какой траектории они должны были лететь, чтобы долететь до Ирака?

Но откуда эта тема всплыла? Ныне покойный Аль-Мухандис за несколько месяцев до своей смерти заявлял, что «израильские беспилотники атаковали базы проиранских шиитских группировок в Ираке, поднявшись с территории Азербайджана». Еще тогда «Зеркало» написало статью о том, что данное заявление иракского генерала не имеет ничего общего с реальностью и более того, это заявление звучало как определенный «наезд» Ирана на Азербайджан, после визита Джона Болтона в Баку.

С другой стороны нужно уже раз и навсегда всем азербайджанским, армянским, российским, иранским, проармянским российским СМИ знать, что по конституции Азербайджана, на территории страны не могут быть размещены военные базы третьего государства. Даже братская Турция не имеет такой роскоши, как военная база в Азербайджане.

Позиция официального Баку по всем конфликтам нейтральна. Азербайджан против вмешательства в какие-либо конфликты и пытается максимально дистанцироваться от них. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз заявлял о том, что «Азербайджан никогда не допустит использования своей территории в военных целях против третьего государства». Этот тезис Ильхама Алиева звучал не раз и в Тегеране, и в Москве, и в Вашингтоне.

Но армянские сайты все эти моменты либо намеренно, либо по незнанию, опускают и начинают делать свое грязное дело, для достижения своих целей.