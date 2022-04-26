Специальные силы полиции Армении задержали у здания правительства в Ереване несколько оппозиционных активистов, устроивших там акцию протеста. Трансляцию с места событий во вторник вели местные новостные порталы, передает корр. ТАСС.

«Мы уверены, что премьер-министр Никол Пашинян будет осужден за то, что сдал наши земли азербайджанцам. Для этого мы принесли в качестве подарков вещи, которые он сможет использовать в тюрьме», — сказал один из инициаторов акции, после чего полиция начала задержания.

В Армении представители оппозиции проводят с понедельника акции против правительства Никола Пашиняна. Причиной этому стало высказывание премьера республики о возможности «снижения планки» требований по статусу Нагорного Карабаха.

Оппозиция заявила, что кульминационным днем акций протеста станет 1 мая.