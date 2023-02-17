Страшное землетрясение, произошедшее в Турции, потрясло весь цивилизованный мир. Различные страны, позабыв на время обиды и претензии, поспешили на помощь пострадавшим, выражая соболезнования и сочувствие семьям десятков тысяч людей, погибших во время этой ужасной трагедии.

Даже Армения, которую при всем желании нельзя отнести к цивилизованному миру, не осталась в стороне и направила в Турцию гуманитарную помощь и группу спасателей. Но этот «благородный» жест армянской стороны носил скорее показной характер. Ибо представителей народа, совершивших геноцид в Ходжалы, наносивших ракетные удары по мирным жителям в Барде, Гяндже, Мингячевире, испытывающих с детства ненависть к тюркам, трудно «обвинить» в человеколюбии и гуманности.

Как показывает история, верить армянам, будь они в команде «миролюбивого и демократичного» Пашиняна или в стане так называемых реваншистов, не только наивно, но и опасно.

Сразу после землетрясения в Турции в армянском сегменте социальных сетей пользователи не скрывали своего злорадства. Некоторые даже жалели, что жертв мало.

Поразительно, но некоторые представители «многострадального» народа не только злорадствовали, но и…завидовали. Завидовали, что мировое сообщество больше уделяет внимания землетрясению в Турции, нежели Сирии.

Вот, к примеру, заявление депутата от оппозиционной фракции «Армения» Гегама Манукяна: «Примечательна разница в подходах. В Сирии, в которой проживает большое количество армян, побывал только наш посол, а министр едет в Турцию».

Естественно, будучи истинным армянином, Манукян не мог не соврать. Причем, сделал он это топорно.

«Официальная Анкара гуманитарную и спасательную помощь, отправленную из Армении, комментировала лишь на уровне спецпредставителя Сердара Килича, чьи посты в Твиттер на самом деле не были словами благодарности Армении или правительству», — сказал он.

Опровергнуть эту наглую ложь очень легко. Достаточно вспомнить слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сказанные им на совместной с главой МИД Армении Араратом Мирзояном совместной пресс-конференции: «Армения выразила солидарность и протянула руку дружбы жителям Турции на фоне последствий разрушительных землетрясений, за что мы благодарны Еревану».

Он также высоко оценил работу армянских спасателей, которым также удалось спасти из-под завалов жителей Турции. «В зону бедствия из Армении прибыло 28 спасателей. Начиная с восьмого февраля, они работали с отдачей и спасли в Адыямане маленькую девочку и молодого жителя», — сказал Чавушоглу, подчеркнув, что Армения направила в зону бедствия 100 тонн гуманитарной помощи.

В унисон Манукяну не скрывает зависти и досады некая Мариам Авагян, которая придумала себе должность — координатор «Ассамблеи армянских беженцев из Азербайджанской ССР».

«Двуликий мир помогает Турции, проявляя неполноценное, пренебрежительное отношение к Сирии. И никто не говорит Турции, почему ты продолжаешь свой «геноцид» (здесь и далее кавычки «Зеркало») в отношении «Арцаха?», — заявила Мариам Авагян в ходе пресс-конференции, состоявшейся в информационном центре «Ноян Тапан».

По словам Мариам Авагян, сегодня есть слой образованной молодежи, которая пытается понять, как страну привели к поражению в 2020 году. «Я уверен, что однажды они возьмут бразды правления в свои руки и сделают то, что сделали лидеры в 88-м».

Начнем с того, что масштабы разрушений и жертв в Турции и Сирии несоизмеримы. Тем не менее, гуманитарная помощь и спасатели из разных стран направлены и в Сирию, и вновь мы видим проявления армянской лжи.

Во-вторых, цинично на фоне страшной трагедии в Турции, говорить и впихивать «геноцид в арцахе». Мифы о «блокаде и геноциде» развенчаны с первых же дней акции протеста азербайджанских экоактивистов на Лачынской дороге. Последним разоблачением стал вояж двух бандитов – Араика Арутюняна и Рубена Варданяна – из Ханкенди в Москву и обратно.

И, наконец, обратим внимание на последний абзац. Мариам Авагян все еще грезит 80-ми прошлого века, надеясь, что армянский сепаратизм возродится, и все вернется на круги своя. История, конечно, имеет обыкновение повторяться, но только не армянская.

P.S. Манукяну, Авагян и другим нелюдям, радующимся трагедии в Турции, невдомек, что среди погибших во время землетрясения есть и армяне. Хотя, когда речь заходит о «древнейших», логика теряет всякий смысл…