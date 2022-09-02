2 сентября примерно в 15:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, на государственной границе, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, а также 2 военных транспортных средства, перевозивших обеспечение к этим позициям.

Как сообщает Министерство обороны, в результате были повреждены лобовые части и стекла автомобилей.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен.