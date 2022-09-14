Вооруженные силы Армении с применением пушек D-30 и D-20 подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении сел Зейлик, Йеллидже и Юхары Айрым Кельбаджарского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Несмотря на призывы международной общественности и достигнутое соглашение о прекращении огня, вооруженные силы Армении продолжают атаки и провокации на приграничных территориях с использованием артиллерии и других тяжелых огневых средств.

Минобороны Азербайджана еще раз заявляет, что вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Азербайджанской армией осуществляются локальные ответные меры только против легитимных военных целей.

«Армянская сторона должна воздержаться от провокационных действий и соблюдать достигнутое соглашение о прекращении огня», — говорится в заявлении.