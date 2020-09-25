Армяне нашли еще один «рупор азербайджанской пропаганды»

Армянские и проармянские сайты предпочитают хранить гробовое молчание по поводу обвинений президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес руководства Армении, однако используют любую возможность для того, чтобы внести разлад между Баку и Тегераном.

Так, действующее в России и возглавляемое Саркисом Цатуряном ИА «Реалист» распространило информацию о том, что Азербайджан, наладив тесное военно-техническое сотрудничество с Израилем, якобы, использует этот фактор против Ирана. Ссылаясь на западные источники, ИА «Реалист» отмечает, что территория Азербайджана используется в качестве плацдарма для израильских беспилотников, действующих против Ирана.

Для начала стоит отметить, что на официальном уровне Иран никогда не затрагивал эту тему, что дает основание утверждать о провокационном характере публикаций о, якобы, антииранских шагах Азербайджана. А вот к Армении у Тегерана имеются претензии на официальном уровне. На днях временный поверенный в делах Армении был вызван в МИД Ирана в связи с открытием армянского посольства в Израиле. На этом фоне запоздалое поздравление иранского президента Гасана Рухани по случаю Дня независимости Армении также наталкивает на определенные размышления.

Однако армянских пропагандистов понесло не в ту степь. Так, коснувшись проведения 15 сентября акции протеста перед посольством Армении в Тегеране с требованием отозвать армянского посла из Израиля, ИА «Реалист» отмечает, что «эти события сразу же оказались на первой полосе азербайджанского сайта Qafqaz.ir, который является «рупором» азербайджанской агитационной машины, вещающей с северо-запада Ирана».

Начнем с того, что вышеупомянутый сайт является иранским, а не азербайджанским. Редакция сайта расположена в иранском городе Ардебиль. Более того на территории Азербайджана Qafqaz.ir заблокирован из-за антиазербайджанской направленности. В связи с этим логично предположить, что этот сайт никак не может быть «рупором азербайджанской пропаганды».

К тому же на страницах Qafqaz.ir уделено много внимания и критике Израиля. По логике армянских пропагандистов выходит, что этот якобы азербайджанский сайт распространяет антиизраильские публикации. В этой связи, опять же руководствуясь армянской логикой, можно заявить, что Азербайджан критикует Израиль, а не Иран. Или может мы что-то путаем?