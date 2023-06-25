Вооруженные силы Японии рассматривают возможность использования сети спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, сообщила в воскресенье, 25 июля, японская газета «Иомиури» со ссылкой на источники в правительстве в Токио.

По сведениям издания, японские военные тестируют сеть этой компании для своих сухопутных, морских и воздушных сил на десяти объектах с марта 2023 года. Они рассматривают возможность официального внедрения системы Starlink с нового финансового года, который начнется в апреле 2024-го. Министерство обороны Японии пока не комментировало эту информацию.

В настоящее время армия Японии использует два собственных спутника X-диапазона.