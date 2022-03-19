В Вооруженных силах Украины опубликовали список убитых в ходе военных действий в этой стране российских генералов.

УНИАН со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины передает, что за три недели войны убиты более 10 высших российских командиров, в том числе не менее шести генералов.

В частности, это генерал-майор Магомед Тушаев – командир 141-го моторизованного полка Росгвардии, генерал-майор Виталий Герасимов – первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа, генерал-майор Андрей Колесников – командующий 29-й армией Восточного военного округа, генерал-майор Андрей Суховецкий – заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа, генерал-майор Олег Митяев – командир 150-й мотострелковой дивизии, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.