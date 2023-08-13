Израильская армия подтвердила сообщения об инциденте на границе с Ливаном, где, по данным радиостанции Kan, в воскресенье мужчина бросил с ливанской территории в сторону Израиля бутылку с зажигательной смесью.

«Некоторое время назад подозреваемый приблизился к [пограничному] заграждению в районе Метулы (населенный пункт на севере Израиля) на ливанской границе. Подозреваемый бросил «коктейль Молотова» в сторону заграждения. В результате был причинен небольшой ущерб кабелю индикации на одной из труб в районе ограждения», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.(ТАСС)