Армения восстанавливает дороги до Турции

Любопытная новость — правительство Армении выделило миллионы долларов на восстановление ряда автодорог, ведущих к границам Грузии и Турции. На заседании правительства 25 июня было принято решение о модернизации автомобильных дорог в сторону границ с Турцией.

По словам министра территориального управления и инфраструктур РА Сурена Папикяна, в рамках программы предусмотрено провести капитальный ремонт участков автомобильной дороги граница Турции — Маркара — Ванадзор — Ташир — граница Грузии. На решение этой цели из государственного бюджета будет направлено 1,732 млрд драмов, передает АрмИнфо. Кроме того, как заметил министр, еще 434 млн драмов будут направлены на восстановление участков автодороги в направлении Талин — Каракерт — граница Турции.

Министр констатировал, что реализуемая программа укладывается в программу капитальных расходов страны на 2020 год.

Итак, если с участками этих трасс в сторону Грузии все понятно, то с Турцией как-то не очень. Ведь с 1993 года продолжается в знак солидарности с Азербайджаном, в том числе наземная транспортная блокада Армении со стороны Турции — из-за оккупации ею Нагорного Карабаха. Вот почему весьма интересно выяснить, к чему это вообще не очень богатой Армении, если не готовится открытие границ с Турцией?

Эту тему по просьбе # прокомментировал политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Конечно, выделение средств на строительство и ремонт автомобильных дорог в принципе обыденное дело для многих стран. Армения, несмотря на то, что переживает не лучшие времена, выделяет средства на строительство своих автомобильных дорог, видимо, рассчитывая таким образом улучшить свою транспортную инфраструктуру и активизировать связи с внешним миром.

Но если строительство автомобильной дороги в направлении Грузии можно объяснить просто и без всяких подвохов, то строительство автомобильных дорог в направлении турецкой границы действительно вызывает определенные вопросы. Но этот факт не должен смущать читателей. Дело в том, что речь идет о соединении между собой ряда населенных пунктов, находящихся на территории Араратской долины.

Араратская долина является основным сельскохозяйственным регионом в пределах Армении. Здесь выращивается значительная часть продукции сельского хозяйства. И те населенные пункты, о которых идет речь в сообщениях, как раз расположены там. Скорее всего, речь идет об улучшении инфраструктуры, позволяющей беспрепятственно доставлять продукты питания из отдаленных уголков Араратской долины в Ереван.

И, в частности, эти населенные пункты занимают приграничное положение с Турцией, и в этом смысле вряд ли тут речь идет о строительстве дорожной инфраструктуры в направлении непосредственно Турции. Потому что мы знаем, что по целому ряду серьезных причин Турция не открывает и не собирается открывать границы с Арменией. Конечно, кто-то может спекулировать на этой теме, в частности приводя в качестве довода такой аргумент, как строительство автомобильной дороги в направлении турецкой границы, но это аргумент довольно сомнительный и вряд ли стоит серьезно рассматривать что-то подобное.

С другой стороны, мы знаем, что у дорог, у любых дорог, имеются различные функции, предназначения. Например, дороги часто используются в военно-стратегических целях. Для переброски военной техники, живой силы. Вот здесь мы, конечно, можем предполагать, что эти дороги в направлении непосредственно приграничной зоны могут быть использованы, в том числе, и для доставки туда военной техники или дополнительных воинских частей и вооружений.

Но и в таком случае не стоит придавать этому факту исключительное значение, поскольку вряд ли кто может сегодня предположить, что армянская сторона серьезно готова противостоять Турции, и действия Армении по строительству дорог в направлении этой страны как-то обоснованы тем, что Ереван готовится к нападению со стороны Турции. Это тоже конечно абсолютно беспочвенные предположения. И поэтому, я думаю, что столь уж серьезного значения этим процессам придавать нельзя.