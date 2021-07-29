Армения вновь грубо нарушила соглашение о прекращении огня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

29 июля с 02:45 до 03:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Йухары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из автоматов и гранатометов позиции Азербайджанской Армии в направлении села Зейлик Кяльбаджарского района. В сторону наших позиций также было брошено 10-12 ручных гранат Ф-1.

Ответным огнем противник был подавлен. Подразделения Азербайджанской Армии контролируют оперативную обстановку.