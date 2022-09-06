В последние дни подразделения вооруженных сил Армении интенсивно обстреливают позиции азербайджанской армии на азербайджано-армянской государственной границе.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Вечером 5 сентября подразделения вооруженных сил Армении вели интенсивный обстрел из стрелкового оружия позиций азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Еллиджа и Зивель Кяльбаджарского района с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Азизли Басаркечарского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по указанным направлениям.

В сообщении ведомства отмечается, что вся ответственность за напряженность последних дней на азербайджано-армянской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении.