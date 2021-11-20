Стало известно число потерь, понесенных Арменией, во время провокации на государственной границе с Азербайджаном 16 ноября.

Как сообщает Report, из достоверных источников как в азербайджанских, так и российских военных кругах Caliber.Az стало известно реальное число потерь армянской стороны в ходе приграничных боев в Зангезуре.

Так, 21 армянский военнослужащий был убит. Количество задержанных армянских военных составляет 30 человек, раненых — 100.

«Пока Ереван пытается скрыть реальную ситуацию. Чего-чего, а опыта в деле сокрытия потерь у армянских чиновников предостаточно», — отмечает издание.

Подразделения армянских вооруженных сил совершили широкомасштабную провокации в отношении Азербайджана на Кяльбаджарском и Лачынском участках государственной границы.

16 ноября примерно в 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства. Сосредоточив дополнительную живую силу, военную и специальную технику на пограничных боевых позициях в Басаркечярском районе и Гаракильсе, армянские воинские подразделения атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Противник подверг интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов позиции азербайджанской армии, нанеся ущерб нашим боевым постам.