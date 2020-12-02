Армения снимет введенные из-за военного положения ограничения

Власти Армении анонсировали отмену ограничений, введенных в рамках военного положения. Об этом сообщил глава аппарата правительства Эдуард Агаджанян на своей странице в Facebook.

Согласно решению армянских властей, будут отменены ограничения на проведение митингов и публикации СМИ, а также специальный режим въезда и выезда из страны. Соответствующее постановление правительства будет опубликовано в ближайшее время, отметил Агаджанян.

Военное положение было введено на территории Армении 27 сентября на фоне обострения нагорно-карабахского конфликта.