«В Государственной комиссии 3890 граждан Азербайджана зарегистрированы как пропавшими без вести в I Карабахской войне в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. Из них 3171 человек — военнослужащие, 719 – гражданские лица. Среди гражданских лиц 71 несовершеннолетний ребенок, 267 женщин и 326 пожилых лиц».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на конференции «Установление личностей без вести пропавших лиц – гуманитарный подход», посвященной 30 августа – Международному дню пропавших без вести, проводимой при организации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, сказал секретарь Госкомиссии, руководитель Рабочей группы Исмаил Ахундов.

Он отметил, что из общего числа без вести пропавших лиц в I Карабахской войне 872 человека, в том числе, 29 детей, 98 женщин и 112 стариков были взяты в заложники, либо остались на тех территориях. Потом освобожденные пленные и заложники подтвердили, что видели их в живых: «За время конфликта Армения скрывала от международных организаций информацию об этих лицах, не предоставила информацию об их дальнейшей судьбе. Только после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, противоположная сторона передала смешанные останки, которые предположительно принадлежат 138 лицам, пропавшим без вести в I Карабахской войне».