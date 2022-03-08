В то время как международная общественность осуждает агрессию России против Украины, внедряет санкции против агрессора и оказывает военную и гуманитарную помощь украинскому народу, в Армении перед российским посольством состоялась акция в поддержку действий Кремля. Так, в состоявшейся 4 марта акции по инициативе Коммунистической партии Армении участники выразили поддержку действиям агрессора, демонстрируя плакаты «Россия, мы с тобой!», «Нет нацикам!» и «Смерть фашизму!».

Самое циничное в этой ситуации заключается в том, что в самой Армении почитается культ приспешника немецких фашистов Гарегина Нжде, который возведен в ранг национального героя. Именем Нжде называют улицы и проспекты, в его честь возводят памятники, а армянская общественность предпочитает забывать заслуги своего национального героя перед Третьим рейхом.

Следует отметить, что Нжде с самого начала своей политической деятельности был врагом СССР. При его аресте органами советской военной контрразведки Смерш в 1944 году и при последующем осуждении в 1948 году Нжде квалифицировали, как непримиримого врага Советского Союза.

Сотрудничая с фашистами, Нжде даже не стремился к созданию независимой Армении, а желал ее видеть в качестве колонии нацистской Германии. Несмотря на это, в Армении пособник фашистов не только реабилитирован, но и предстает в образе «борца за свободу», чей культ возведен в ранг государственной политики.

То же самое можно сказать и о создателе Армянского легиона Драмасте Канаяне (Дро). Он активно участвовал в вербовке будущих легионеров, объезжая лагеря советских военнопленных. Дро также как и Нжде возвеличивают в Армении.

Однако сейчас армянские коммунисты скандируют перед российским посольством лозунг «Смерть фашизму!», поддерживая военную агрессию против Украины. Где же они были, когда у них под носом в центре Еревана возводили памятник Нжде? Почему не выражали свой протест против фашизма в Армении, как это делают сейчас против «украинских фашистов»?

Не только армянские коммунисты, но и нынешние власти Армении защищают пособника немецких фашистов Нжде, пытаясь обелить его преступные деяния в глазах миллионов россиян, чьи деды и отцы стали жертвами военной агрессии фашистской Германии против СССР. И вместе с тем, власти Армении поддерживают действия России против Украины. Армения была единственным государством на прошедшем 26 февраля голосовании в Совете Европы, проголосовавшим против исключения России из этой организации. В другом голосовании, на чрезвычайном заседании Совета по правам человека ООН, созванном Украиной, Армения воздержалась.

Здесь также можно вспомнить и позицию Армении по вопросу территориальной целостности Украины. После российской аннексии Крыма в марте 2014 года, между российским президентом Владимиром Путиным и главой Армении Сержем Саргсяном состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний отметил, что «референдум в Крыму является очередным примером реализации права народов на самоопределение путем свободного волеизъявления».

А в апреле 2019 года на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян отвечая на вопрос о принадлежности Крыма и голосовании против антироссийских резолюций, уклончиво заявил, что все конфликты в мире должны решаться путем диалога. «Очень трудно выбирать между другом и другом. Иногда бываешь вынужден делать выбор, но наш выбор — это мир, диалог, стабильность и развитие», — сказал тогда Пашинян.

Но, судя по поведению властей Армении, выбором этой страны является поддержка российской агрессии против Украины.