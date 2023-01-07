Армения продолжит переговоры с Турцией с целью установления дипломатических отношений и открытия армяно-турецкой границы, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Мы положительно оцениваем устранение Турцией препятствий для прямых грузовых авиаперевозок с Арменией», — сказал Унанян, добавив, что Ереван продолжит переговоры для обеспечения пересечения гражданами третьих стран армяно-турецкой границы, а также для полноценного урегулирования армяно-турецких отношений, в том числе, установления дипломатических отношений и открытия границы между странами.

Ранее Унанян сообщил «Интерфаксу», что турецкая сторона проинформировала в пятницу Армению об устранении запрета на прямые грузовые авиаперевозки. По его словам, Ереван ожидает, что следующая договоренность — об обеспечении возможности для пересечения сухопутной границы Армении и Турции гражданами третьих стран — также будет воплощена в жизнь в кратчайшие сроки.

1 июля спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на встрече в Вене договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств и начать прямые авиагрузоперевозки между Арменией и Турцией.

Между двумя странами нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта. Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоялась в Москве 14 января 2022 года.