Официальный Ереван пока не решил, кто будет назначен спецпредставителем для переговоров с Турцией. Об этом, как сообщает «Спутник-Армения», депутат парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор», руководитель комиссии по внешним отношениям Эдуард Агаджанян заявил во вторник журналистам.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 13 декабря заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. Позже пресс-секретарь МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога.

В целом, говоря о процессе, Агаджанян добавил, что процесс переговоров с Турцией не будет проводиться за счет интересов Армении.

«Речь идет о нормализации отношений между двумя странами. Это никоим образом не означает отказа Армении от своих ключевых интересов. Напротив, мы убеждены, что установление дипотношений с Турцией исходит из интересов Армении», – сказал политик.

Причин, по которым урегулирование отношений выгодно Армении, много, для их перечисления формат брифинга явно недостаточен, считает он.

Вместе с тем, по словам депутата, Ереван продолжает настаивать на том, что отношения должны быть нормализованы без предусловий.

Агаджанян пояснил, что на встрече замглав МИД Азербайджана, Армении, России, Ирана и Турции в Москве, состоявшейся 10 декабря, армяно-турецкая двусторонняя повестка не обсуждалась.