Министерство обороны Армении подтвердило факт перехода на территорию Азербайджана двух диверсантов.

Некоторое время назад, после появления информация ГПС Азербайджана о переходе армянских военнослужащих на территорию Азербайджана, пресс-служба министерства обороны Республики Армения опровергла это сообщение.

«Распространяемая в азербайджанских СМИ информация о том, что армянская сторона якобы совершила попытку диверсионного проникновения на юго-восточном участке границы, является абсолютной ложью и не соответствует действительности» — говорилось в сообщении МО Армении.

Но, некоторое время спустя пресс-служба министерства обороны Республики Армения выступила с новым заявление, в котором на этот раз, хоть и косвенно, но признала факт проникновения своих военнослужащих на территорию Азербайджана.

«26 мая с 19:00 была потеряна связь с двумя военнослужащими ВС Армении, поставляющими продукты питания на боевые позиции. Проводятся поисковые работы, — об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения. — Расследуется также возможная версия их оказания на азербайджанской стороне пока ещё при невыясненных обстоятельствах».

Отметим, что накануне вечером на Зангиланском участке азербайджано-армянской государственной границы Азербайджана была нейтрализована вражеская диверсионно-разведывательная группа и задержаны двое диверсантов.

Благодаря бдительности военнослужащих, несущих службу на погранично-боевом пункте, были своевременно выявлены действия диверсионной группы и приняты необходимые меры, в результате чего были задержаны 2 военнослужащих вооруженных сил Армении.

Другие члены диверсионной группы скрылись с места происшествия, воспользовавшись сложным рельефом местности.