Армения не всегда ведет себя по-партнерски.

Об этом на заседании Совета глав государств СНГ заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Начать свое выступление хотел бы с основ. Напомню, что главной целью создания Содружества было не допустить разрыва связей после развала Советского Союза. Это не устраивало и сегодня не устраивает наших конкурентов — Запад, который по сей день не оставляет попыток расшатать нас, ослабить и подчинить своим интересам. Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения», — сказал лидер Беларуси.