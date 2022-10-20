Армения в числе стран, которые хотят приобрести иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как передает АПА со ссылкой на Middle East Monitor, об этом сказал бывший командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и помощник по военным вопросам Верховного лидера Ирана генерал-майор Яхья Рахим Сефеви.

«Среди кандидатов, которые намерены приобрести беспилотные самолеты иранского производства Армения, Таджикистан, Сербия, Алжир, Венесуэла и другие страны», — отметил Сефеви.

Напомним, ранее Яхья Рахим Сефеви заявил, что для приобретения военных беспилотных самолетов иранского производства официально обратились 22 страны.