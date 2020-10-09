Армения будет принуждена к миру или Почему Путин Пашиняна «прокатил»

Известные армяне впервые не поздравили с днем рождения российского президента Владимира Путина, который 8 октября праздновал свое 68-летие. Армяне считают, что Путин их предал, цинично и хладнокровно, отказавшись выполнять обязательства русского народа перед армянами, как завещал Петр Великий. Тем самым Путин превратился «в самого презираемого армянами всего мира человека», как пишет автор «АрменианРепорт» Грачья Галустян, о проступке которого «мировое армянство не забудет никогда».

Мало того, что Путин сам не помогает Армении в ее военном противостоянии с Азербайджаном, так еще удерживает и ОДКБ от оказания помощи своему члену. Более того, перенесены и запланированные ранее на конец октября этого года на территории Армении учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2020» и учения разведподразделений Вооруженных сил ОДКБ «Поиск-2020» тоже перенесены, причем не только сроки, но и место проведения. Что армяне сочли предательством их интересов со стороны ОДКБ в ситуации военного противостояния с Азербайджаном.

По мнению другого автора «Армениан Репорт» Размика Акопджаняна, «сложно переоценить даже не военную, а политическую и моральную сторону данного шага. Нас просто отдали на растерзание превосходящему по силе и количеству врагу. Открыто и бесстыдно». Особое возмущение армян вызывает тот факт, что Россия предала союзнические отношения с Арменией, в то время как Турция демонстрирует в отношении Азербайджана прямо-противоположный подход, заявляя с самого начала конфликта о полной и безоговорочной поддержке братского народа и готовности воевать на его стороне в случае появления такой надобности.

Галустян требует от России «вмешаться в этот конфликт, невзирая на мнение мирового сообщества и руководствуясь своими интересами и долгом перед своим стратегическим и историческим союзником». Как она поступала, по его словам, не раз. И припоминает ей аннексию Крыма вопреки всем нормам международного права – «В конце концов, когда ей нужно было присоединить Крым, Россия ни на кого не обращала внимания. Она применила силу и добилась поставленной цели. И никто в мире не решился этому противостоять. Сейчас она могла бы поступить ровно также». То есть, Армения ожидает от Москвы силовой поддержки, чтобы удержать под оккупацией Карабах, несмотря на всю противозаконность такого вмешательства иностранного государства во внутренние дела соседней страны. Ведь только так, по мнению Галустяна, должны вести себя настоящие союзники и партнеры.

Обиду армян понять можно. На протяжении веков они привыкли, что весь христианский мир всегда и везде прикрывал и защищал их, вне зависимости от того, были они правы или неправы. И Карабах в свое время получили они не без помощи советской армии, и удерживали его все эти годы только благодаря негласной поддержке Москвы.

Но почему же на сей раз Москва избрала тактику невмешательства? Только ли фактор Турции, которая наряду с тем, что обладает второй самой сильной армией в мире и является членом НАТО, оказал влияние на позицию Кремля? Но Турция таковой была всегда. Что же изменилось? А случилось следующее: Турция на сегодня главный партнер России в ее противостоянии с Западом, в частности – с США. Несмотря на множество противоречий – в Сирии, Ливии, Восточном Средиземноморье, по вопросу Крыма – им всегда удается договариваться. Даже сбитый Су-24 и убийство российского посла Андрея Карлова не привели к окончательному и бесповоротному разрыву отношений. Москву с Анкарой связывают крупнейшие экономические проекты – строительство атомной станции Аккую, газопровод «Турецкий поток», торговый оборот стран составляет десятки млрд долларов, Турция излюбленное место отдыха россиян. Путина и Эрдогана, как справедливо заметил главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов, объединяет общее противостояние напору Запада двух держав, претендующих на увеличение роли в мировых делах. И эта антизападная платформа важнее общей христианской платформы, на которую возлагают надежды в Армении.

Что касается Азербайджана, то у России с ним, если даже не союзнические, но партнерские отношения. Баку избрал верный вектор отношений с Москвой – равноудаленный, но в то же время вполне дружественный. В Азербайджане много русских школ и их число неустанно растет, функционирует Славянский университет, в вузах – русские группы, нет и не было даже в пору развала СССР и участия российской армии в оккупации Карабаха антироссийских настроений и риторики, русских не изгоняли из Азербайджана, русский язык остается вторым самым востребованным языком, есть улицы имени русских классиков, здесь любят и чтят русскую литературу, в Баку открыт филиал МГУ и Первого медицинского института им. Сеченова. Перечислять можно долго. Т.е., Москве не за что наказывать Баку.

А вот причина не помогать Армении на этот раз есть. И имя той причине – Никол Пашинян, которого так и не приняли в Москве в качестве армянского лидера. Не простил Путин ему и арест своего протеже – Роберта Кочаряна, ситуацию с РЖД, заигрывания с Западом, пусть пока и не увенчавшиеся успехом, и многое-многое другое.

Вот все те факторы, из которых и сложился пазл. Армении не повезло, что Турция за последние годы укрепила свои позиции и стала сильной региональной державой, с мнением которой не могут не считаться на Западе; что Азербайджан за эти годы построил современную, хорошо оснащенную боевую армию, превосходящую армянскую как по качеству военной техники, так и по ее численности; и что во главе ее оказался не пришедшийся ко двору в Кремле Никол Пашинян.

Как все закончится? Дальнейшая консервация конфликта уже не получится. Стрела вылетела из лука. Армении придется освободить оккупированные районы и сесть за стол переговоров для обсуждения статуса Нагорного Карабаха. Исход военной операции не за горами, Армения будет принуждена к деоккупации и миру.