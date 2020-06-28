Арестованным в Дагестане гражданам Азербайджана предъявлены обвинения

Десятерым гражданам Азербайджана арестованным в Дагестане после акции протеста с требованием беспрепятственного возвращения из России в Азербайджан предъявлены обвинения по второй части статьи 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — наказывается лишением свободы на срок до десяти лет, а также по первой части 167 статьи УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», — наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет, сообщает «Туран».

По версии следствия, 15 июня примерно 400 граждан Азербайджана, недовольные тем, что их не пускают на родину и держат во временном палаточном лагере и общежитии под селом Куллар, в знак протеста попытались перекрыть федеральную трассу «Кавказ». Некоторые, протестующие граждане Азербайджана оказали «неповиновение сотрудникам полиции и забросали их камнями и другими предметами, тем самым применив в отношении представителей власти насилие, опасное для жизни и здоровья». В частности, об этом говорилось в пресс-релизе Следственного Комитета РФ, который ведет данное дело. По данным следствия, пострадали девять полицейских, повреждены пять служебных машин. В СК общий ущерб оценили примерно в 400 000 рублей.

По оценкам независимых СМИ, почти половина из 400 граждан Азербайджана, учувствовавших в акции протеста столкнулись с полицейским насилием во время разгона протестующих.

Помимо 10 граждан Азербайджана взятым под стражу по уголовным обвинениям к краткосрочным административным арестам были приговорены еще порядка 80 азербайджанских граждан, многие из которых уже освобождены по истечению сроков.

По полученным от правозащитников данным все задержанные граждане Азербайджана, как по уголовным, так и административным обвинениям были лишены эффективной юридической защиты.