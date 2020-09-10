АПЛ заблокировала сделку по продаже «Ньюкасла» саудитам

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) заблокировало сделку по продаже контрольного пакета акций «Ньюкасл Юнайтед» государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, PCP Capital Partners и Reuben Brothers, сообщает Газета.Ру.

Потенциальный покупатель был обвинен в пиратстве и связях с сервизом beoutQ, который незаконно ворует трансляции европейских футбольных матчей, в том числе нарушая условия BeIn и SkySports, одних из главных телевещателей АПЛ.

«Ньюкасл» в переговорах с лигой привел доводы, утверждая, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии является независимым от правительства страны, однако в Премьер-лиге отказались регистрировать сделку по продаже клуба.

Таким образом, владельцем «Ньюкасла» останется Майк Эшли, который приобрел клуб еще в 2007 году и с тех пор предпринял ряд неудачных попыток продать команду.