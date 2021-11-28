«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает ТАСС, встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

В составе «Манчестер Юнайтед» забитым мячом отметился Джейдон Санчо (50-я минута). У «Челси» отличился Жоржиньо (67, с пенальти).

«Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Челси» с 30 очками занимает первую строчку. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 2 декабря примет «Арсенал», а «Челси» днем ранее на выезде сыграет с «Уотфордом».