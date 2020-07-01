АО «Азерсу» назвало причины нехватки воды

Снижение количества осадков, повышение среднегодовой температуры в последние годы приводят к засухе, уменьшению водных ресурсов, оказывая негативное влияние на водоснабжение населения и обеспечение аграрного сектора поливочной водой.

Об этом сегодня, выступая на слушании посвященном обсуждению вопросов водоснабжения в республике в комитете по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сказал председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов.

Он подчеркнул, что за последние десятилетия немало источников воды оказались под постройками и этот показатель вырос в 2,6 раза по сравнению с 1990 годом: «Рост населения Баку, развитие туризма повлияли на проблему водоснабжения. В 2013-2019 годах в 7 390 зданиях была обновлена водопроводная система, в 3 350 зданиях заменены коммуникации, а в 6 053 зданиях с подвалами была обновлена канализационная система, отремонтированы подвалы 3 055 зданий. Качество воды также улучшается из года в год».

Председатель «Азерсу» также рассказал о причинах нехватки воды: «Можно привести примеры расходования воды без учета счетчиков, в том числе, расточительное использование воды при поливе зеленых насаждений, садов, приусадебных участков, а также наличие частных сетей, не отвечающих существующим нормам и стандартам».(Trend)