Антикоррупционный суд Украины отменил заочный арест экс-главы администрации Януковича

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины отменила заочный арест Андрея Клюева — экс-главы администрации президента страны Виктора Януковича и бывшего вице-премьера. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в едином реестре судебных решений.

Свое решение коллегия судей апелляционной палаты ВАКС пояснила «отсутствием достаточных оснований, которые бы указывали, что Клюев будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению доказательств по делу». Таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение предыдущей инстанции от 3 января 2020 года о заочном аресте Клюева.

Украинская прокуратура 27 октября 2015 года возбудила против Клюева дело по ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в хищении 1,5 млрд гривен (около $59 млн) кредита государственного банка в марте 2009 года в период, когда он был депутатом Верховной рады.

Андрей Клюев трижды занимал пост вице-премьера страны. В 2010 — 2012 годах Клюев был первым вице-премьером Кабинета министров Украины. С 14 февраля 2012 года по 24 января 2014 года Клюев — секретарь СНБО, с января по февраль 2014 года — глава администрации президента Украины.(ТАСС)