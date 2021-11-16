Украинская делегация посетила Армению 15-16 ноября. Это были главы региональных армянских общин Украины, политики, депутаты парламента Украины, политологи и медиа-эксперты, журналисты, ученые, медики Объединения армянских медиков Украины (ОАМУ), общественные деятели и спортсмены. В ходе визита состоялись встречи украинских политиков и экспертов и их армянских коллег, а также ряд мероприятий культурного характера, среди которых выделяются и презентация социального проекта Союза армян Украины — сеть зарядных станций для электромобилей.

Все это не вызывало бы интереса по причине банальности очередного и рядового мероприятия, если бы не ряд моментов. «Наша цель — придать новый мощный импульс отношениям Киева и Еревана», — заявил инициатор визита, глава Союза армян Украины Вилен Шатворян. То есть, армянская сторона признает проблемность данного направления и надеется исправить ситуацию. И возложена данная миссия на того самого Шатворяна, который всегда был крайне активен на украинском политическом поле.

Он успел побывать и депутатом Верховной Рады, и другом сына экс-президента Украины Януковича по кличке «Саша-стоматолог». Кроме того, говоря об активности армянской диаспоры в Украине, нужно напомнить про фактор Арсена Авакова. В период, когда этот уроженец Баку занимал пост главы МВД Украины, данное ведомство кишело армянами. Они были и в числе заместителей или советников Авакова, они же буквально ночевали у него в кабинете.

Ну а Шатворян чуть ли не ногой открывал дверь кабинета Авакова. Собственно, именно они возглавляли все акции и откровенные политические провокации, среди которых была и попытка добиться признания ВР мифического «геноцида армян». Надо признать, что немало украинских политиков, парламентариев, экспертов и журналистов работали тогда для обеспечения положительного результата данной авантюры. Причем, она была не единичной, а регулярно повторяющейся. Имела место она и в прошлом году, в преддверии 105-летия мифического «геноцида армян». Тогда Василь Боднар, будучи заместителем министра иностранных дел Украины, указал, что Министерство иностранных дел Украины разослало украинским ведомствам документ, в котором четко говорится, что Украина не признает «геноцид армянского народа». В письме Боднара, датированном 26 марта 2020 года, украинских чиновников призывали не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины «геноцида армян» и не использовать этот термин. Кроме того, в тексте указано, что эта тема является «чрезвычайно чувствительной» для отношений со стратегическим партнером Украины Турцией, отношения с которой в Киеве характеризуют как «высокодинамичные».

В итоге, тогда эта провокация армянской стороны была сорвана. Значительную роль в этом, кстати, сыграли фактор активности азербайджанской диаспоры в Украине, а также фактор значимости отношений с Турцией и Азербайджаном для Украины. И ассоциация крымско-татарских предпринимателей Турции, Украины и Румынии (TÜRKSİD) также тогда поддержала позицию Василя Боднара. Который ныне является послом Украины в Турции.

Так вот, сейчас мы видим, что армянская сторона, симбиоз представителей официального Еревана и армянской диаспоры, решил снова актуализировать данный вопрос. И вот мы видим конкретные шаги в данном направлении. Как сообщают армянские СМИ, народные депутаты группы по межпарламентским связям с Республикой Армения в Верховной Раде Украины посетили мемориал жертв «геноцида армян». Среди депутатов уже хорошо известные в Армении — глава группы дружбы с РА в Парламенте Украины, депутат от правящей фракции «Слуга народа» Артем Дмитрук и замглавы группы Дарья Володина.

И тут позволю себе комментарий. Госпожа Володина была той самой дамой, которая больше всех активничала в 2020 году, добиваясь признания ВР «геноцида армян». В октябре 2019 года она была подозреваемой в получении взятки в размере 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Что до Артема Дмитрука, то этот мастер спорта по пауэрлифтингу и лоббист армянских интересов, избранный в парламент из Одессы, уже не является членом фракции «Слуга народа». Его исключили как-раз в тот самый момент, когда он находился в Армении. Фамилия Дмитрука указана в списке межфракционного объединения «Умная политика», которое создал бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Дмитрук, мягко говоря, не является интеллектуалом. Так, в августе 2019 года он затруднился назвать имя новоизбранного премьер-министра Украины. Тогда правительство Украины возглавил Алексей Гончарук. А Дмитрук в итоге не смог вспомнить в беседе с журналистом, как зовут человека, за назначение которого он голосовал вместе со своими коллегами.

Кроме того, 9 мая 2020 года в Одессе Дмитрук был замечен на автопробеге, организованном партией Анатолия Шария. Напомню, что 16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила Шарию о подозрении в совершении преступления по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). 25 февраля объявлен в государственный розыск. 20 августа 2021 года Президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о введении санкций против Анатолия Шария, Ольги Шарий и её матери.

Вот такие они — два армянских лоббиста в украинском парламенте. Как видим, перед нами лица с очень сомнительной репутацией. И я бы не стал на все это обращать никакого внимания, если бы совсем недавно не состоялся визит в Ереван уполномоченной по правам человека Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой. Которая также возложила цветы к вечному огню Мемориального комплекса Цицернакаберд, посвященного жертвам «геноцида армян». Плюс, она сделала в социальной сети на своей странице запись о том, что «геноцид армян»- это «боль, которая до сих пор отзывается грустью и скорбью в сердцах наших армянских братьев и сестер».

То есть, мы уже видим определенную тенденцию. И, замечу, активное же игнорирование позиции Министерства иностранных дел Украины, которое указывало на то, что Украина не признает «геноцид армянского народа». По сути, мы имеем дело с попытками официального Еревана и армянской диаспоры Украины вбить клин в отношения между Киевом и Анкарой, а также Баку.

И это при том, что сравнительно недавно, в сентябре, прошла 76-ая сессия Генассамблеи ООН, в ходе которой рассматривался вопрос «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». Так вот, против данного решения проголосовали 12 стран. Естественно, что среди них была Армения. Турция и Азербайджан традиционно поддержали территориальную целостность Украины и одобрили сохранение и включение в повестку 76-й сессии важного пункта – ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Плюс, Турция и Азербайджан официально названы стратегическими партнерами Украины. Напомню также, что Турция активно участвует в усилении украинской армии. В частности, Украине проданы БПЛА «Байрактар», которые уже успели проявить себя на Донбассе.

Так что, не только признание мифического «геноцида армян», но и любые действия со стороны официального Киева, которые вызовут серьезное недовольство в Анкаре и Баку, не отвечают интересам Украины. Но в том все и дело, что официальному Еревану и армянскому лобби в Украине глубоко наплевать на государственные интересы этой страны. Они играют в свою игру, откровенно анти-украинскую.