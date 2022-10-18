Премьер-министр Израиля Яир Лапид 20 октября проведет телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом 18 октября написала газета «Едиот Ахронот» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе беседы Кулеба представит официальную просьбу Украины о получении систем ПВО от Израиля.

В то же время в Службе безопасности Израиля не верят, что такой шаг сработает в ближайшем будущем, несмотря на желание страны помочь Украине, указывает «Едиот Ахронот».

Президент Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 23 сентября, заявлял, что Израиль с начала полномасштабного вторжения России, несмотря на многократные просьбы Украины, не предоставляет ей военной помощи.

16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи, когда стало известно, что Иран готов передать баллистические ракеты России. Военная помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией, отреагировал экс-президент РФ, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В МИД Израиля сказали СМИ 17 октября, что слова министра Шая о военной помощи Украине не отображают позицию правительства.

Отказ Израиля предоставлять Украине оружие рассматривается как попытка Иерусалима «сохранить рабочие связи с Москвой из-за контроля Россией воздушного пространства Сирии, где воздушные силы Израиля совершили сотни вылетов против предполагаемых поставок иранского оружия и для того, чтобы не дать закрепиться группировкам, поддерживаемым Тегераном», подчеркнула газета The Times of Israel.

Россия, как пишет СМИ, «в основном закрывает глаза» на удары Израиля по Сирии, хотя связи между странами пострадали из-за осуждения Израилем вторжения РФ в Украину.

Кулеба заявил 18 октября, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы противовоздушной обороны.

(gordonua.com)