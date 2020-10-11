Анкара решительно осудила ракетный обстрел вооруженными силами Армении Гянджи

Турция решительно осудила ракетный обстрел вооруженными силами Армении второго крупного города Азербайджана – Гянджи.

«Решительно осуждаем ракетный обстрел второго по величине города Азербайджана — Гянджи, совершенный Арменией в нарушение гуманитарного перемирия ближе к утру, 11 октября»,- говорится в сообщении МИД Турции.

В ведомстве отметили, что атака на Гянджу является новым примером провокаций Еревана, направленных на распространение конфликта за пределы оккупированных территорий Азербайджана.

«Это нападение в то же время показывает, что Армения не видит ничего плохого в нарушении международного гуманитарного права с целью продолжения незаконной оккупации и не понимает языка прекращения огня»,- говорится в сообщении МИД Турции.

Агрессивные действия Армении не вызывают удивления, отметили в ведомстве.

Международное сообщество должно остановить это беззаконие, отметили в МИД Турции.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.