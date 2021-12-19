«В своем последнем выступлении в Великом национальном собрании Турции я сказал, что будет назначен спецпредставитель по отношениям между Арменией и Турцией, и это было сделано. Мы обсудили этот вопрос и на встрече с Джейхуном Байрамовым».

Oб этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов после чрезвычайного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде, посвященного гуманитарной ситуации в Афганистане.

Он еще раз подчеркнул, что Турция проводит консультации и принимает совместные решения с Азербайджаном по региональным вопросам, особенно по Южному Кавказу.

Министр также отметил, что рассматривается желание Армении наладить воздушное сообщение с Турцией.