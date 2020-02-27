Анкара обсуждает с Москвой вопрос использования БПЛА в Идлибе

Анкара продолжает переговоры с Москвой по вопросу использования воздушного пространства Сирии, заявил журналистам министр нацобороны Турции Хулуси Акар, сообщает Агентство Анадолу.

По словам глава оборонного ведомства, турецкая сторона выступает за использование ударных беспилотников в Сирии, однако проблема в переговорах с Москвой по этому вопросу сохраняется.

Акар подчеркнул, что вопрос воздушного пространства особо значим для обеспечения режима прекращения огня в Сирии.

«Итоги турецко-российских переговоров по Сирии станут известны в самое ближайшее время. В зависимости от этого Анкара определит окончательную позицию по Идлибу», — сказал министр.

Акар подчеркнул, что президент Реджеп Тайип Эрдоган дал четкие указания по ситуации в Идлибской зоне деэскалации. «ВС Турции прилагают максимум усилий для обеспечения мира на северо-западе Сирии», — пояснил министр.

Акар сообщил также, что вечером 27 февраля проведет телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером.