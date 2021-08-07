Королевский биограф Анджела Левин обвинила Меган Маркл в издевательстве над Елизаветой II, к такому выводу она пришла, посмотрев видео, записанное герцогиней Сассекской на 40-летие.
По мнению Левин, супруга принца Гарри высмеивает британские монаршие традиции.
Ранее Маркл опубликовала на сайте благотворительной организации Archewell ролик, на котором обсуждает с друзьями возвращение женщин в рабочую среду после сокращений во время пандемии коронавируса.
Левин обратила внимание, что Маркл и ее подруга Мелисса Маккарти во время разговора пьют чай из старомодных чашек, а Меган использует точно такую же посуду, как и в первую встречу с Елизаветой II.
Со своей стороны Маккарти облачилась в перчатки и шляпку, что представляет собой типичный королевский стиль.
Она также отметила, что Маркл выставила у себя на рабочем столе несколько рамок с личными фотографиями, как это делает королева во время обращения к населению, например, в ходе поздравляя британцев с Рождеством (radiosputnik.ria.ru).