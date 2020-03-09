Американцев с лайнера Grand Princess проверят на коронавирус

Аме риканцев с круизного лайнера Grand Princess, которому запретили войти в один из портов в Калифорнии из-за предполагаемого наличия на борту новых больных с коронавирусом, доставят в карантинный центр или центры ближе к дому для проведения анализов.

Об этом сообщил в воскресенье губернатор Джорджии Брайан Кемп.

Корабль с 2400 пассажирами и 1100 членами экипажа в понедельник пришвартуется в Окленде. Оттуда 34 жителя Джорджии и неуказанное число американцев, которые проживают на востоке США, будут доставлены на базу резерва ВВС Доббинс в Джорджии, сообщил Кемп. Ожидается, что они прибудут на базу в 32 километрах от Атланты вечером в понедельник или в ночь на вторник.

«Эти пассажиры сдадут анализы и будут помещены в карантин из-за возможных контактов с вирусом COVID-19», – сказал Кемп.

Губернатор отметил, что его офис «находится на постоянной связи с администрацией Трампа».

Корабль связан по крайней мере с четырьмя случаями коронавируса, выявленных в ходе предыдущего путешествия. Оператор судна, компания Princess Cruises, сообщил, что информация о новом пункте назначения поступила от федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые координируют усилия с властями штатов и муниципалитетов. (Голос Америки)