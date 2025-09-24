Сегодня в Баку состоялась торжественная церемония открытия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров — ISU Figure skating Junior Grand Prix Baku.

Как сообщает #, на бакинский лед в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева впервые в истории Азербайджана выйдут 92 фигуриста из 39 стран.

Торжественную часть открыли президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Джэель и министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

«Азербайджан уже многие годы проводит престижные международные соревнования. Только в прошедшие выходные в Баку с успехом завершился Гран-при Азербайджана «Формулы-1″. Таким образом, наша столица смогла заслуженно стать одной из спортивных столиц мира. И вот впервые в Баку проходит Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, в котором также участвуют и азербайджанские спортсмены. Я поздравляю всех с этим спортивным праздником и желаю успехов всем участникам», — сказал журналистам Ф.Гаибов.

В свою очередь, Ким Джэель рассказал представителям СМИ, что находится в Азербайджане второй раз:

«Азербайджан впервые организовывает официальное мероприятие Международного союза конькобежцев. Я очень рад вновь здесь оказаться в этом красивом городе с удивительной инфраструктурой, где множество прекрасных людей пришли посмотреть соревнования на ледовой арене. Уверен, что нас ожидает фантастическая организация Гран-при», — заявил он.

Он также выразил благодарность Президенту Азербайджана, Министерству молодежи и спорта, представителям Федерации зимних видов спорта за поддержку и сотрудничество.

Гостям и участникам была представлена красочная концертная программа, отражающая богатую культуру и историю нашей страны.

На трибунах развевались флаги разных стран. Фанаты тепло приветствовали спортсменов.

Соревнования продлятся до 26 сентября.

В течение этих дней зрители смогут увидеть выступления в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.

Азербайджан на Гран-при представлен большой командой. В индивидуальной программе среди юных фигуристок выступают Сабина Алиева, Лейли Ахундова и Арина Калугина, а также танцевальная пара Анна О’Брайен и Стивен Уэй.